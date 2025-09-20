Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Repubblica (Firenze): "Pioli non ci sta più “Voglio giocare bene e vincere la partita”; "Kean e Gud sono pronti ipotesi Fazzini-Nicolussi"

Corriere Fiorentino: "Ricominciamo"

La Nazione: "Pioli, la classifica e il rilancio"; "Viola, si riparte dal 3-5-2"; "

La Gazzetta dello Sport: "La Viola svolta al centro"

TuttoSport: "Pioli: "la classifica non ci piace"