Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Oggi alle 07:50
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere dello Sport: "Fagioli sempre più al centro della Fiorentina"

La Repubblica (Firenze): "Dalla contestazione al mercato del rilancio: la calda estate di Pradè"

Corriere Fiorentino: "Tempi duri: l’avvio difficile di Comuzzo, chiamato a ritrovarsi"

La Nazione: "Il mercato senza più soste: rinnovi, scadenze, progetti, ci sono dei nodi da risolvere. Dodo e Rolly i casi urgenti"

La Gazzetta dello Sport: "La Fiorentina raddoppia: tutti in gioco per gli obiettivi in A e in Europa"

TuttoSport: Nessun titolo dedicato alla Fiorentina