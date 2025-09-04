Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
Corriere dello Sport: "La Fiorentina cerca il suo 10 very gud"; "Doppia viola con Piccoli: prove di 3-4-1-2 e 3-5-1-1"
La Repubblica (Firenze): "Restyling del Franchi ponteggi e incertezze per il rientro in campo"; "Cruyff, Guccini e l’Iliade tutte le passioni di Nicolussi Caviglia"
Corriere Fiorentino: "Professor Hans"; "
La Nazione: "Nicolussi più di un giocatore"; "Giovani e tutti azzurrabili, è una squadra all'italiana"
La Gazzetta dello Sport: "Piccoli si fa in tre"
TuttoSport: "Omero, Crujiff e il golf È Nicolussi Caviglia"
Pubblicità
Notizie di FV
Le più lette
2 Mercato finito, inizia il campionato viola… Nicolussi Caviglia in regia, Fagioli mezz’ala. Un 3-5-2 equilibrato e con varie alternative
Copertina
FirenzeViolaMercato finito, inizia il campionato viola… Nicolussi Caviglia in regia, Fagioli mezz’ala. Un 3-5-2 equilibrato e con varie alternative
Lorenzo Di BenedettoLa sensazione è quella di sempre: la Fiorentina rischia di essere l'eterna incompiuta. Mercato da 6, niente di più: mancano almeno due giocatori. Pioli però deve prendere in mano la squadra, perché si può certamente fare meglio di così
Angelo GiorgettiIl voto al mercato è positivo (con un paio di dubbi). Brava Fiorentina a trattenere i migliori, compreso Comuzzo. Ora ci sono alternative in ogni ruolo. Grana esuberi e rosa troppo lunga: difficile rimediare gli errori del passato
Mario TeneraniViola, andamento lento: due pareggi. Il centrocampo deve suggerire idee. Piccoli si batte, Kean un po' sottotono. Mercato: forse un mediano al fotofinish... Comuzzo resta, ma manca un difensore
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com