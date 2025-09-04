Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere dello Sport: "La Fiorentina cerca il suo 10 very gud"; "Doppia viola con Piccoli: prove di 3-4-1-2 e 3-5-1-1"

La Repubblica (Firenze): "Restyling del Franchi ponteggi e incertezze per il rientro in campo"; "Cruyff, Guccini e l’Iliade tutte le passioni di Nicolussi Caviglia"

Corriere Fiorentino: "Professor Hans"; "

La Nazione: "Nicolussi più di un giocatore"; "Giovani e tutti azzurrabili, è una squadra all'italiana"

La Gazzetta dello Sport: "Piccoli si fa in tre"

TuttoSport: "Omero, Crujiff e il golf  È Nicolussi Caviglia"