Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Oggi alle 07:50
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere dello Sport: "Fiorentina, la doppia fantasia"

La Repubblica (Firenze): "Mercato, spesi 90 milioni per la nuova Fiorentina: aumenta il monte ingaggi"

Corriere Fiorentino: "La Fiorentina nel segno della continuità"

La Nazione: "Punto e capo, forza ragazzi!"

La Gazzetta dello Sport: "Rivoluzione viola"