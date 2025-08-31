Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere dello Sport: "IconiKean si prende la Fiorentina"; "Lindelof aspetta Comuzzo, Lamptey ai dettagli"

La Repubblica (Firenze): "Fiorentina, esame Torino per la prima vittoria sblocca-campionato"; "È ufficiale, rinnovo per Kean Mega ingaggio e clausola aumentata"

Corriere Fiorentino: "La firma di Kean"; "Pioli a caccia della prima vittoria"

Tuttosport: "Pioli avverte: "è un Toro ferito"

La Nazione: "Viola all'esame Toro"; "Lamptey tutto fatto, Bianco verso il Paok"; "Kean giura amore viola"

La Gazzetta dello Sport: "Toro e Viola voglia di gol"