Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
Corriere dello Sport: "IconiKean si prende la Fiorentina"; "Lindelof aspetta Comuzzo, Lamptey ai dettagli"
La Repubblica (Firenze): "Fiorentina, esame Torino per la prima vittoria sblocca-campionato"; "È ufficiale, rinnovo per Kean Mega ingaggio e clausola aumentata"
Corriere Fiorentino: "La firma di Kean"; "Pioli a caccia della prima vittoria"
Tuttosport: "Pioli avverte: "è un Toro ferito"
La Nazione: "Viola all'esame Toro"; "Lamptey tutto fatto, Bianco verso il Paok"; "Kean giura amore viola"
La Gazzetta dello Sport: "Toro e Viola voglia di gol"
