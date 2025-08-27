Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport: "Fiorentina colpo doppio. Rinforzi per la Viola, Lindelof vicinissimo e assalto a Nicolussi".

Corriere dello Sport: "Lindelof per Pioli. Dice no all'Everton, ora la Viola è in pole".

La Repubblica (Firenze): "Piccoli: “Firenze il posto giusto""

Corriere Fiorentino: "Scatto Nicolussi. Fiorentina sul regista del Venezia, Comuzzo richiesto dagli arabi".

Tuttosport: "Fiorentina: ecco Piccoli «Ho il 91, come Zapata»".