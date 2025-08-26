Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport: "Le spine di Pioli"

Corriere dello Sport: "Piccoli grande amore"

La Repubblica (Firenze): "Il Mandragora ritrovato, contratto dietro l'angolo"

Corriere Fiorentino: "Firme e sorrisi, il primo giorno di Piccoli: "Sono gasato". Sul mercato però servono altri tre colpi"

La Nazione: "E' arrivato Piccoli: "Sono pronto per una grande stagione"