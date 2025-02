Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport: "Fagioli gioca subito: 'Firenze la mia scelta Ora datemi San Siro'"

Corriere dello Sport-Stadio: "C’è Fagioli a Firenze: 'Mi manda Dusan'"; "L’ex bianconero domani può già partire dall’inizio"; "Gudmundsson a San Siro ci sarà e adesso tocca a lui"

Corriere Fiorentino: "Prove di carico al Franchi, poi la futura Fiesole prenderà forma"; "In viola per il riscatto"; "Adli ancora out, in difesa Ranieri-Pongracic. Abbondanza sulla trequarti per Palladino"

Tuttosport: "Fagioli: 'Voglio giocare'"

La Nazione: "Nicolò il bello comincia adesso"; "Folorunsho corre a destra. Dodo torna in copertura"; "Gud cerca la notte da fuoriclasse per mettersi alle spalle la sfortuna"

La Repubblica (Firenze): "Nicolò Fagioli rinascita viola: 'Convinto da Palladino'"; "Niente “derby” con l’Inter per Adli"