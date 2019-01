QUOTIDIANI CONCORDI: TRIDENTE PESANTE COL DUBBIO IN MEZZO

Quotidiani tutti concordi questa mattina con Firenzeviola.it: per quanto riguarda la probabile formazione della Fiorentina in vista della sfida di questo pomeriggio contro la Sampdoria non sembrano essere previste sorpresa, con il supertridente formato da Muriel, Simeone e Chiesa che dovrebbe partire dal 1' per provare a scardinare la difesa avversaria. Qualche dubbio in più semmai a centrocampo. Tutti i quotidiani danno infatti per scontato che anche per la gara del Franchi Norgaard - così come a Torino - si accomoderà in panchina e pertanto a giocare nel ruolo di play davanti alla difesa ci sarà ancora una volta Edimilson Fernandes. Non c'è però uniformità di vedute per ciò che riguarda il ruolo di una delle due mezzali: dando per scontata la presenza di Veretout, Corriere Fiorentino e Gazzetta infatti danno a sorpresa tra i titolari Gerson e non Benassi (come invece indicano gli altri giornali) che dovrebbe dunque tornare in panchina come a Genova dopo la sfida di Torino. Queste, nel dettaglio, le probabili formazioni proposte oggi dai giornali:

La Nazione: Lafont, Milenkovic, Pezzella, V. Hugo, Biraghi, Benassi, Edimilson, Veretout, Chiesa, Simeone, Muriel.

Corriere Fiorentino: Lafont; Milenkovic, Pezzella, V. Hugo, Biraghi; Veretout, Edimilson, Gerson; Chiesa, Simeone, Muriel.

La Gazzetta dello Sport: Lafont; Milenkovic, Pezzella, V. Hugo, Biraghi; Veretout, Edimilson, Gerson; Chiesa, Simeone, Muriel.

Tuttosport: Lafont, Milenkovic, Pezzella, V. Hugo, Biraghi, Benassi, Edimilson, Veretout, Chiesa, Simeone, Muriel.

Firenzeviola.it: Lafont, Milenkovic, Pezzella, V. Hugo, Biraghi, Benassi, Edimilson, Veretout, Chiesa, Simeone, Muriel.