QUI NAPOLI, Poco turn over e tridente da sogno

Il famoso turn over di Mazzarri per questa volta sembra essere meno pesante del solito. Il Napoli stasera giocherà con una formazione vicina a quella tipo, con due o tre cambi per lo più forzati da qualche acciacco tra i "titolarissimi".

La prima sostanziale modifica riguarda il portiere, infatti il titolare De Sanctis dovrebbe lasciare il posto all'ex Lecce Rosati. Il portiere nel giro della Nazionale non saltava una partita in maglia azzurra dal 2009, ma questa volta probabilmente si dovrà arrendere un po' per l'influenza, un po' per la sfida di Champions contro il Chelsea. In difesa giocheranno Campagnaro, fresco della convocazione con l'Argentina, Cannavaro e Britos al posto di Aronica.

In mediana, centrocampo quasi al completo con Maggio a destra, Dzemaili al posto di Gargano affiancato da Inler, con la fascia sinistra coperta dal solito Dossena.

In attacco dovrebbero essero confermati i tre tenori, Hamsik, Lavezzi, Cavani. Unico leggero dubbio la possibilità che Pandev prenda il posto dell'argentino, proprio in vista della sfida di martedì con i londinesi.