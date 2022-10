QUI INTER, Davanti Dzeko-Lautaro. In difesa Acerbi

Dopo aver analizzato nel dettaglio quella che potrebbe essere la formazione titolare che Vincenzo Italiano deciderà di mandare in campo questa sera contro l'Inter è tempo di analizzare le possibili scelte di mister Inzaghi. Senza Lukaku, ancora ai box ma ormai tornato ad allenarsi in gruppo, toccherà ancora a Dzeko e Lautaro guidare l'attacco nerazzurro. Insegue Correa, ballottaggio con l'ex Roma. A centrocampo fuori ancora per infortunio Brozovic e Asllani a riposo in vista della prossima sfida di Champions. Dentro Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In dfiesa Bastoni non al top, al suo posto Acerbi insieme a Skriniar e De Vrij. In porta nuova conferma per Onana.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.