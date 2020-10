QUELLA FASCIA CHE OFFENDE. COMPAIONO I TIFOSI E SPARISCE IL CALCIO

Si può senza dubbio dire che la Fiorentina voglia un gran bene ai suoi tifosi…ne sono tornati mille allo stadio e lei ha deciso che non gli andava di giocare a calcio! Sfido chiunque a dire che quello che abbiamo visto ieri sera al Franchi avesse qualcosa a che vedere col gioco del pallone: in una difesa a tre Ceccherini non può giocare ma anche i suoi colleghi di reparto non sono in serata, Amrabat non può fare il regista ma anche Bonaventura e Castrovilli non hanno brillato, Kouamè sbagliando la prima palla gol è sparito dal campo, mentre va in porta Vlahovic ma fa gesti poco carini nell’esultanza come se avessimo bisogno di un altro bimbo capriccioso in squadra, Dragowsky decide di fare una passeggiata e si fa trovare fuori dalla porta per il vantaggio della Samp e avanti così, fino ad arrivare a Chiesa e alla sua fascia della vergogna.

Mentre scrivo nessuno ha ancora chiarito il motivo per cui il 25 viola è stato investito di questo onore, quando quella contro i doriani potrebbe essere stata la sua ultima partita in viola. Quando ho saputo questa perla, mi è entrato subito un gran giramento di scatole perché l’ho trovata una mancanza di rispetto per tutti noi, per coloro che tengono alla Fiorentina, alla sua storia e ai campioni che hanno rivestito il ruolo di capitano. Menomale che non era la fascia commemorativa di Astori, perché mi avrebbe dato ancora più fastidio! Non mi affeziono più ai singoli calciatori, non mi illudo che i più bravi ambiscano a rimanere a Firenze, non siamo un punto di arrivo ma purtroppo uno di partenza, ma il comportamento è quello che contraddistingue le situazioni e gli uomini. Federico non ha avuto negli ultimi tempi un atteggiamento corretto, musi lunghi e silenzi che fanno rumore, voglia di andarsene fomentata anche dal suo procuratore/padre, a quello che sento dire, quindi non credo assolutamente che ci fossero i presupposti perché meritasse di essere il capitano della Fiorentina. Sono veramente offesa!

Ma anche un po’ rincoglionita se si pensa che ho creduto che la fine dello scorso campionato e questo avvio, dove aveva giocato a buoni livelli, fossero un segnale distensivo e una ritrovata speranza per la sua permanenza. Invece, povera illusa, era probabilmente la gioia di volare dai gobbi che gli faceva da benzina, che gli aveva fatto ritrovare la verve. Che qualcuno, con parole che non ci meleggino, ci aiuti a capire chi ha partorito questo capolavoro della fascia.

Restano pochi giorni e poi la querelle troverà il suo finale e allora potrò augurare a Federico 2 di andare a fare buona compagnia a Federico 1 sulla panca bianconera. Se metto da parte l’astio che questa storia mi procura, resta il fatto che partendo Chiesa sicuramente non ci rafforziamo se la società non prenderà sostituti all’altezza. Ci hanno detto che eravamo a posto così, che non si necessitava di rinforzi né tantomeno di un attaccante, ma spero che stasera, anche se in extremis, abbiamo capito che si può scherzare ma fino ad un certo punto.

Poi rimane il fatto che la Fiorentina vista ieri è stata veramente brutta e Iachini ha le sue colpe. Siamo solo alla terza partita ma la Sampdoria veniva da due sconfitte fra cui quella casalinga col Benevento, che è infarcita di ragazzi non proprio dei top player, ma da casa nostra esce con tre punti, cosa che non era pensabile dopo quanto visto a San Siro nonostante la sconfitta. C’era però una grande mancanza che è quella di Ribery…largo ai giovani ma dipendenti da un arzillo 37enne!

La Signora in viola