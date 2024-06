QUARTA, IL BOMBER DI ITALIANO RIMANE UN PUNTO FERMO NEL NUOVO CICLO VIOLA

FirenzeViola.it

Con la delusione in finale ad Atene e il recupero di Bergamo contro l'Atalanta la Fiorentina ha chiuso ufficialmente la sua stagione e il ciclo targato Vincenzo Italiano. Il giorno dopo la sfida del Gewiss Stadium il primo atto del nuovo corso viola, che sarà guidato da Raffaele Palladino, è stato il rinnovo(QUI il comunicato ufficiale) di Martinez Quarta.

L'argentino, che è stato assoluto protagonista del triennio con il tecnico siciliano, sarà una colonna portante anche del nuovo ciclo gigliato. Un rinnovo, nonostante l'interessamento di diversi club, voluto dal calciatore dell'Albiceleste, come dichiarato ai microfoni di Radio FirenzeViola(QUI le sue parole) dal suo procuratore, e dalla società viola.

BOMBER DI DIFESA

Otto gol tra tutte le competizioni, senza rigori, da difensore. Numeri che hanno portato El Chino ad essere, insieme a Bonaventura, il terzo miglior marcatore stagionale dei viola dietro a Beltran e Nico Gonzalez. Per tornare a prestazioni del genere da parte di un centrale in casa viola dobbiamo tornare alla stagione 2014-2015, quando Gonzalo Rodriguez realizzò otto centri tra Serie A ed Europa League. Un risultato frutto delle grandi capacità offensive di Quarta e della posizione ibrida che Italiano gli ha cucito addosso in questo campionato.

Al numero 28 gigliato infatti partendo dalla linea arretrata, oltre ai compiti d'impostazione, l'ormai ex allenatore della Fiorentina aveva concesso la facoltà di seguire l'azione e di inserirsi in area di rigore. Una scelta che ha premiato vista la freddezza di Quarta negli ultimi 15 metri e le tante reti, anche importanti come in campionato contro Atalanta e Roma e in Coppa Italia sempre contro i bergamaschi, segnate dall'ex River Plate.

NUOVO CICLO

Ad inizio luglio prenderà il via il nuovo corso viola con Raffaele Palladino. L'allenatore campano a Monza nelle ultime due stagioni ha giocato spesso con il 3-4-2-1, anche se nella porzione finale di questo campionato ha utilizzato di frequente anche la difesa a quattro. Vedremo allora quale sarà il modulo adottato dall'ex calciatore del Genoa a Firenze e quale sarà quindi la posizione in campo di Martinez Quarta.

L'argentino in una linea a tre potrebbe giocare sia da centrale sia, soluzione molto più probabile, da braccetto di destra al fianco di Milenkovic e Ranieri. L'altra incognita sarà legata alla possibilità o meno per El Chino di inserirsi in fase offensiva, e di risultare così ancora una volta l'arma in più dei viola in zona gol.