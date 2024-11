QUARTA CROCE E DELIZIA MA SEMPRE PIÙ LEADER: IL DISCORSO ALLA SQUADRA E LA FASCIA

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Lucas Martinez Quarta è sempre più un punto di riferimento nella Fiorentina, e ieri, prima del match contro il Genoa, lo ha dimostrato ancora una volta. Nonostante una stagione tra alti e bassi e un minutaggio inferiore rispetto a quello a cui era abituato, l’argentino ha preso in mano le redini della squadra dimostrandosi leader sia in campo che nello spogliatoio. La partita di ieri, terminata con una vittoria per 1-0 per i viola, ha visto un Martinez Quarta autore di una prestazione solida e anche trascinatore emotivo della squadra.

Il discorso "da brividi" alla squadra

Il suo status è stato evidenziato anche dalle parole del tecnico viola Raffaele Palladino che nel post partita ha svelato un retroscena particolare. Prima dell'inizio della gara, infatti, l’argentino ha radunato i compagni e ha tenuto un discorso motivazionale che lo stesso Palladino ha definito “da brividi”. "Oggi Quarta ha fatto un discorso alla squadra che mi ha fatto venire i brividi. Sono segnali importanti di un gruppo che sta crescendo. Ha detto cose molto belle che rimangono nello spogliatoio e fa capire la forza di questo gruppo. Non era facile creare questa magia che si sta creando in questo gruppo" sono stato le parole del tecnico viola che ha sottolineato come questo momento abbia inevitabilmente caricato l’intero gruppo-

Leadership in campo e fuori

Questa investitura a leader del gruppo squadra si è vista anche sul campo visto che ieri ha indossato la fascia da capitano. Nonostante le difficoltà della stagione, dove il suo impiego è stato discontinuo, Quarta ha mantenuto alta la sua professionalità e il suo spirito di sacrificio. Questa sua leadership si è tradotta in una presenza costante, non solo nei momenti decisivi in campo, ma anche all’interno dello spogliatoio, dove è evidente come abbia guadagnato il rispetto e la fiducia dei compagni. Infatti anche Adli con le sue dichiarazioni nel post-partita ha voluto sottolineare l'importanza del discorso dell'argentino.

Ad ogni modo sarà difficile scalzare la coppia ormai consolidata Comuzzo-Ranieri ma il discorso “da brividi” di ieri è il segno evidente di una maturazione che va oltre l’aspetto tecnico: Lucas Martinez Quarta si sta trasformando in un leader a tutto tondo, capace di prendersi carico delle responsabilità emotive della squadra. Questa qualità è preziosa in una Fiorentina che aveva bisogno di un punto fermo in grado di ispirare il gruppo, sia in campo che fuori.