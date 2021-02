PULGAR IN MEZZO, CHANCE PER MALCUIT, IDEA MONTIEL

Come previsto non sarà della sfida di oggi a Marassi Franck Ribery. Il francese non è nemmeno tra i convocati e d’altronde che la Fiorentina dovesse fare a meno di lui, come avvenuto contro l’Inter, si era intuito per i problemi muscolari che hanno condizionato tutta la sua settimana di lavoro. Al netto dell’assenza di Ribery Prandelli può però recuperare Castrovilli in un centrocampo dove Pulgar e Borja Valero si giocano la maglia lasciata libera da Amrabat per squalifica.

Sentendo l’allenatore, ieri alla vigilia, tra il cileno e lo spagnolo è il primo quello favorito nel ballottaggio, anche per una condizione di forma tornata all'altezza, mentre il reparto mediano sarà completato da Bonaventura. A destra invece scalpita Malcuit che potrebbe lasciar fuori sia Caceres che Venuti mentre a sinistra è confermato Biraghi al pari di Milenkovic che completerà la difesa a tre con Pezzella e probabilmente Quarta. Davanti ancora Eysseric con Vlahovic, ma oltre a Kouame c'è Montiel che può sperare in uno spezzone di gara viste le prove degli ultimi giorni (più indietro nelle gerarchie Kokorin).

Nella Samp di Ranieri i dubbi sono in attacco dove Quagliarella appare avvantaggiato su Torregrossa per una maglia da titolare, l’altro attaccante sarà Keita recuperato con Gabbiadini indisponibile. Con Candreva a destra ci sarà Jankto dall’altra parte mentre per Damsgaard ci potrebbe essere spazio solo in un secondo momento, in mezzo Thorsby ed Ekdal. Con Yoshida e Colley centrali (Tonelli è squalificato) i terzini saranno Bereszynski a destra e Augello a sinistra.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero, Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello, Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto, Keita, Quagliarella

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Quarta, Malcuit, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi, Eysseric, Vlahovic