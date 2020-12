PULGAR FAVORITO SU BONAVENTURA, DAVANTI FRANCK E DUSAN

Avanti con lo stesso spirito e possibilmente un po' di spregiudicatezza in più. E' questa la ricetta che Prandelli immagina per affrontare la Juve stasera nell'anticipo di campionato, e gioco forza la sensazione di dover gettare il cuore oltre l'ostacolo è come minimo scontata. I bianconeri sono forti di una prestazione convincente come quella fornita a Parma, i viola hanno raccolto due pareggi interni mostrando sì carattere ma anche più di un limite soprattutto quando c'è stato da attaccare.

L'idea del tecnico viola resta comunque quella di confermare il gruppo che sta affrontando il tour de force degli ultimi tempi, sfruttando al massimo il riposo inizialmente concesso a Caceres e Biraghi nella gara con il Verona. Il sudamericano tornerà dietro insieme a Milenkovic e Pezzella davanti a Dragowski, l'esterno azzurro si piazzerà a sinistra con Venuti dall'altra parte. Quanto al centrocampo possibile Pulgar riprenda la maglia da titolare a sfavore di Bonaventura con Castrovilli e Amrabat ai lati, davanti confermato Ribery dietro a Vlahovic.

Nella Juve Dybala dovrebbe essere recuperato ma sarà inizialmente Morata il partner di Cristiano Ronaldo, per il resto molti rientri dopo la serata di Parma, dal portiere Szczesny a Cuadrado fino al grande ex Federico Chiesa. Senza Arthur in mezzo Pirlo si affiderà a Bentancur con McKennie e Kulusevski esterno, dietro coppia centrale composta da Bonucci e De Ligt.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Kulusevski, Bentancur, McKennie, Chiesa, Morata, Ronaldo

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi, Ribery, Vlahovic