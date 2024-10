PROSPETTIVE DI MERCATO

FirenzeViola.it

Ancora presto per immaginare reali contatti, eppure se il mercato è sempre aperto c’è da credere che le primissime indicazioni stagionali non sono passate inosservate. Così se in casa viola c’è di che esser soddisfatti per l’inizio di stagione dei vari De Gea, Kean o Gudmundsson chi ha faticato di più è finito sulla bocca dei tifosi e non solo, perché gennaio è già dietro l’angolo.

Lo strano caso Beltran - D’altronde l’appendice invernale delle trattative di mercato non può che risentire di quanto rimasto sospeso in estate, e se è vero (come ebbe a dire lo stesso Pradè) che per Beltran qualche sirena si era sentita dalla Turchia non ci sarebbe da stupirsi se fosse il River Plate a farsi sotto nelle prime settimane dell’anno nuovo. Un’ipotesi ancora lontana, giusto dirlo, ma da tener di conto se l’argentino continuasse a stentare dalla ripresa del campionato in poi.

Gli occhi inglesi su Kayode e uno sbocco per Parisi - Nel frattempo andrà considerato anche chi si è visto meno come Parisi, diventata in fretta terza scelta per la corsia mancina dietro a Gosens e Biraghi. Per l’ex Empoli sarebbe arrivato qualche rumors dalla Capitale, gennaio nel suo caso significa davvero trovare uno sbocco a una situazione che per ora non lo favorisce. Discorso diverso a destra, dove dall’Inghilterra continuano a risuonare interessi vari per Kayode, ma contando più di un fattore difficilmente i viola potrebbero decidere di sacrificare il terzino.