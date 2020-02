PRONTI ALL'USO

Tre uomini dai quali ripartire in vista di Udine, tre scelte di formazione che anticipano il sabato friulano in attesa di comunicazioni ufficiali sulle modalità di svolgimento. Mentre di calcio si parla inevitabilmente poco, Iachini riparte gioco forza dal finale di gara contro il Milan, una coda di partita caratterizzata dal buon impatto di Cutrone.

E proprio il neo attaccante rimasto a secco dopo il gol all'esordio contro l'Atalanta sarebbe una delle prime varianti in vista del match contro la squadra di Gotti, ferma restando la presenza di Duncan che ha già riequilibrato il reparto e la necessità di affidarsi a Igor sulla sinistra per sostituire lo squalificato Dalbert.

Tre rinforzi arrivati a gennaio con il chiaro intento di aggiungere quantità e qualità per l'immediato, per quel presente che la Fiorentina vuole rendere meno deludente magari ritrovando continuità nei risultati. Cutrone, Duncan e Igor, tre volti nuovi del mercato di gennaio che adesso si candidano con forza in vista di una trasferta in cui la Fiorentina ha l'obbligo di tentare il colpaccio.