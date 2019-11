PROBLEMI D'APPROCCIO. MA CON RIBERY MAI SOTTO NEI PRIMI 45'

C'era una statistica impressionante nei primi 5 minuti della disfatta di Cagliari: la squadra di Maran ha tenuto in quei minuti un possesso palla che superava il 90% del totale. Una statistica che immortala solo uno spezzone di una gara, certo, ma che serve per far capire come soprattutto negli ultimi tempi la Fiorentina abbia qualche difficoltà nell'approccio alla partita.

Aggiungendoci altri numeri, basti vedere come nel trittico di partite senza Ribery i primi tempi si siano conclusi con Sassuolo e Parma un gol sotto, e a Cagliari addirittura con tre gol di svantaggio. Ecco perché il ritorno del francese diventa fondamentale: la squadra di Montella ultimamente sembra entrare in campo in ritardo rispetto agli avversari, e la mentalità dell'ex Bayern non lo può permettere.

Lo dimostra il fatto che con Ribery in campo la Fiorentina non è mai andata all'intervallo sotto nel punteggio su 7 partite. Mentre nei primi tempi delle 5 partite senza il francese in campo la squadra viola ha raccolto 1 pareggio e 4 sconfitte. Statistiche che dimostrano l'importanza del classe '83 su questa formazione.

Montella dovrà dunque lavorare sulla mentalità e sulla concentrazione della squadra perché a Verona non accada quanto visto nelle ultime tre partite, in particolare nel primo tempo. Ad aiutarlo questa volta ci sarà un Ribery in più. Perché, come dice il detto: "Chi ben comincia è a metà dell'opera".

Primi tempi con Ribery -

Vs. Juventus: 0-0

Vs. Atalanta: 1-0

Vs. Sampdoria: 1-0

Vs. Milan: 1-0

Vs. Udinese: 0-0

Vs. Brescia: 0-0

Vs. Lazio: 1-1

Primi tempi senza Ribery -

Vs. Napoli: 1-1

Vs. Genoa: 0-1

Vs. Sassuolo: 0-1

Vs. Parma: 0-1

Vs. Cagliari: 0-3