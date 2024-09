PROB. FORMAZIONI, FINALMENTE GUDMUNDSSON DAL 1'. IN MEZZO BALLOTTAGGIO BOVE/ADLI

FirenzeViola.it

Domani la Fiorentina tornerà in campo al Franchi contro la Lazio alla ricerca della prima vittoria in questo campionato. Mister Raffaele Palladino, in vista della sfida contro i biancocelesti, avrà tutta la rosa a disposizione, fatto salvo per Marin Pongracic che, come comunicato dal club viola, non è stato convocato per la partita di domani a causa di un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra.

In porta toccherà di nuovo a David De Gea, considerato ormai il portiere titolare di questa nuova Fiorentina. Nella linea difensiva, invece, vista l'assenza di Pongracic, dovrebbero essere confermati gli stessi uomini della trasferta di Bergamo: Quarta a destra, Ranieri centrale e il capitano Biraghi come terzo di sinistra.

Anche gli esterni, in entrambe le fasce, saranno i medesimi della partita contro l'Atalanta: il brasiliano Dodo sulla destra e l'ex Inter Gosens sulla sinistra. A centrocampo, invece, potrebbero verificarsi alcuni cambi: in mezzo, la maglia da titolare sarà dell'ex di turno Danilo Cataldi, sulla sinistra potrebbe essere confermato Mandragora, mentre sulla destra resta il ballottaggio tra Bove e Adli, con l'ex Milan leggermente in vantaggio.

Chiudiamo con l'attacco, dove potremmo assistere all'esordio dal primo minuto dell'islandese Gudmundsson, affiancato dall'uomo del momento in casa Fiorentina: Moise Kean.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Quarta, Ranieri, Biraghi; Dodo, Adli, Cataldi, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean.