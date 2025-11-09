Genoa-Fiorentina 2-2, Piccoli vicino alla doppietta personale

vedi letture

Roberto Piccoli vicinissimo alla doppietta personale. Genoa-Fiorentina è ancora ferma sul 2-2 con l'attaccante viola che sta provando a suonare la carica per i suoi nel tentativo di raggiungere la prima vittoria in campionato. L'ex Cagliari riceve palla spalle alla porta, fa perno con il corpo su Ostigard, si gira sul destro e conclude forte ad incrociare trovando una bellissima parata di Leali che gli nega la seconda gioia personale e tiene fermo il risultato sulla parità.