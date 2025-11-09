Genoa-Fiorentina 1-1, Gudmundsson risponde a Ostigard: è parità a Marassi

Il primo tempo tra Genoa e Fiorentina si è concluso con un 1-1 che ha rispecchiato quanto visto in questi primi 45 minuti di gara da parte di entrambe le formazioni. Dopo infatti un quarto d'ora di studio la partita è stata stappata dal gol su palla inattiva di Ostigard, che ha punito una linea difensiva viola molto disattenta. Al vantaggio della squadra di De Rossi però i ragazzi di Vanoli non si sono lasciati sopraffare dagli avversari ma hanno reagito immediatamente con un occasione per Piccoli che ha portato all'angolo da cui poi è nato il rigore causato da un fallo di mano di Colombo.

Gudmundsson, ex di giornata, si è presentato dal dischetto e con grande freddezza ha battuto Leali stabilendo il momentaneo pareggio viola. La Fiorentina poi ha chiuso i primi 45' senza correre altri grossi rischi ma anche senza acuti offensivi.