PRIMAVERA, Venerdì ci sarà il derby dell'Appennino

Tornerà in campo venerdì alle ore 15 la Fiorentina Primavera: i baby viola, reduci da tre ko consecutivi contro Frosinone, Atalanta e Inter, saranno ospiti presso il CT Galli di Casteldebole dei pari età del Bologna, squadra al momento davanti ai toscani in classifica in virtù delle ultime vittorie consecutive contro Juventus e Lecce che hanno proiettato la squadra di Vigiani in zona playoff (la truppa di Aquilani, al momento, è settima in classifica, a -2 dai felsinei). La gara, che sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia, sarà diretta dall'arbitro De Angeli di Milano, coadiuvato dagli assistenti Lipari di Brescia e Bernasso di Milano.