PRIMAVERA, Va ko 5-1 a Cagliari: è a +6 sui playout

Non finisce l’onda lunga del weekend nero per i colori viola: dopo la formazione femminile e la prima squadra, anche la Primavera è andata ko, sconfitta per 5-1 dal Cagliari in un delicato match salvezza iniziato alle 12:30 ad Asseminello. A decidere la sfida le reti dei rossoblù di Conti (meravigliosa punizione dopo 3’), Luvumbo al 37’, Desogus al 47’, di Contini all’80’ e di Del Pupo al 92' che hanno vanificato il momentaneo pareggio dei viola ad opera di Bianco al 33’. Per la Fiorentina da segnalare anche l’ennesimo rigore sbagliato con Fiorini al 60’ sul risultato di 3-1.

Con questo ko, i viola vedono raggiunti dal Cagliari a quota 24 punti (ma restano sotto in classifica in virtù della differenza reti nello scontro diretto, visto che l’andata è finita 6-0) ma in ogni caso a +6 dalla zona playout. Un passo indietro per la squadra di Aquilani, che tuttavia era reduce dalle fatiche in Coppa Italia di tre giorni fa, in cui i baby viola hanno centrato la loro terza finale consecutiva, che si giocheranno mercoledì 28 aprile a Parma contro la Lazio.