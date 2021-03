PRIMAVERA, Tris a Juve: Genoa o Empoli per finale

Finisce 3-1 per la Fiorentina Primavera il quarto di finale di Coppa Italia tra i viola e la Juventus, con la squadra di Aquilani (oggi però in panchina c’era Quinto) che si qualifica così alle semifinali per il terzo anno consecutivo. A passare in vantaggio sono i bianconeri che la sbloccano ad inizio ripresa con Sekulov su un errore dall’imposizione dal basso di Brancolini ma i padroni di casa reagiscono e con l’inserimento di Munteanu si proiettano in fase offensiva, pareggiando prima i conti al 56’ con Spalluto e poi operando il sorpasso sempre con la punta salentina al 70’. Nel finale, rigore conquistato dalla Fiorentina con Bianco che si incarica della battuta e fa 3-1. I viola in semifinale (che sarà in doppio turno) affronteranno la vincente di Genoa-Empoli, che si giocherà oggi pomeriggio.