PRIMAVERA, Solo un 2-2 in rimonta con la Samp

Solo un 2-2 per la Fiorentina Primavera che comincia il suo 2020 con un pareggio interno in rimonta contro la Sampdoria. I viola passano in vantaggio subito, con il ritrovato Montiel che realizza un rigore dopo un tocco di mano ospite. Nella ripresa la Samp fa 1-1 sempre su penalty con Yayi Mpie e poco dopo sfruttando una deviazione di Dutu con D’Amico passa in vantaggio. A ridosso del 90’, poi, Spalluto di testa fa 2-2 evitando la beffa. I viola restano a una distanza ridottissima dai play out (solo +2) e attendono adesso i risultati delle squadre dietro.