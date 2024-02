PRIMAVERA, Roma-Fiore 1-1: finita! È la sesta finale!

Fonte: dal nostro inviato a Roma - Andrea Giannattasio

96' - Finisce qui la partita! La Fiorentina pareggia 1-1 a Roma e in virtù del 3-1 dell'andata vola in finale di Coppa Italia per la sesta volta di fila!

95' - Fallo di Mannini in area viola su Romani: punizione per la Fiorentina!

93' - Ancora super super Leonardelli! Bell'intervento su Marazzotti

90' - Assegnati 6' di recupero

89' - Ancora Cherubini, tiro a giro: Leonardelli in angolo e per fortuna nulla di fatto

86' - Doppio cambio per la Fiorentina: escono Biagetti e Rubino ed entrano Vitolo e Maggini

85' - Ancora Pagano per vie centrali: para Leonardelli...

84' - Clamoroso errore di Marazzotti... palla dalla sinistra per il neo entrato che manda alto sopra la traversa da solo! Mamma mia cosa ha rischiato la Fiorentina...

82' - Cambio viola: entra Braschi ed esce Caprini

81' - Punizione dal limite per la Roma, fallo di Caprini: attenzione massima adesso...

79' - Colpo di testa di Sene su cross di Vigiani: palla alta ma il senegalese era in offside

77' - Fallo subito intelligente da Harder: la Viola rifata

75' - Fiorentina di nuovo vicina al gol con Caprini: grande contropiede viola con Caprini che va al tiro, para Marin in corner

72' - PAREGGIO ROMA. MISITANO. Palla dalla sinistra di Pagano e Misitano in area mette dentro per l'1-1.

71' - Punizione sulla trequarti della Roma, palla messa in coner: nulla di fatto, per fortuna...

69' - Tiro di Rubino centrale, palla deviata in corner ma niente da fare, esce Marin in presa alta

68' - Roma che ora prova il tutto per tutto e Fiorentina che adesso, a maggior ragione, può fare affidamento sullo scorrere del tempo... Adesso alla Roma servono tre gol per andare ai supplementari e quattro per passare il turno...

66' - GOOOOOL!!! SENE!!! FIORENTINA IN VANTAGGIO! Palla persa dalla Roma, Rubino scodella sulla sinistra per Sene che in area giallorossa mette alle spalle di Marin! Viola avanti!

63' - Conclusione di Ievoli sugli sviluppi di una rimessa laterale, palla che si alza e finisce sul fondo

60' - Botta di Misitano dalla destra, para senza problemi Leonardelli: il copione della ripresa non è cambiato...

57' - Punizione viola, la palla arriva dopo una serie di rimpalli a Biagetti che va al tiro ma in posizione di offside

54' - Occasione Roma! Misitano va al tiro, la palla si impenna e vicino alla linea di porta Olivera prova la conclusione con Leonardelli che la prende

52' - Primo cambio viola, come previsto: esce Balbo ed entra Vigiani

51' - Ancora Pisilli, il più pericoloso... tiro a effetto sul secondo palo che esce di poco. E la Viola prepara un cambio...

48' - Tiro di Cherubini, risponde la Roma: conclusione centrale

47' - Bella palla di Balbo dalla destra per Rubino che apre il piattone ma manda la sfera alta

46' - Via alla ripresa! Si riparte dall0 0-0 e senza sostituzioni

=== INTERVALLO ===

48' - Finisce qui il primo tempo: dopo 3' di recupero le squadre vanno al riposo sullo 0-0. Molto meglio la Roma della Fiorentina ma la Viola resiste.

47' - Angolo per la Roma: azione rischiosa che poi si protrae in fuorigioco

45' - Assegnati 3' di recupero

44' - Mamma mia Costa cosa si è divorato... palla in profondità per il numero 11 che entra indisturbato in area, apre il sinistro e manda fuori sul secondo palo. Occasione gigante per la Roma

41' - Cade per terra Keramitsis e si fa male alla testa: gioco interrotto per un minuto

40' - Ancora una botta di Pisilli dalla distanza: para Leonardelli in due tempi

37' - La Fiorentina parte in contropiede, Harder viene steso sulla trequarti ma per l'arbitro non c'è nulla... su ribaltamento di azione, punizione per la Roma

35' - Ripartenza dal basso sanguinosa della Fiorentina, pasticcio difensivo viola con Leonardelli che salva... una leggerezza inaccettabile!

32' - Sene cade in area giallorossa: simulazione e cartellino giallo per l'attaccante senegalese

30' - Mezz'ora di gioco al Tre Fontane: la Viola soffre...

27' - Rivedendo l'azione del potenziale rigore per la Roma, le immagini chiariscono che non c'era penalty per i giallorossi

25' - Mamma mia che chance per la Roma! Prima crolla in area Cherubini e la Roma reclama per un rigore, poi Pisilli tira una sassata che si schianta sull'incrocio dei pali...

24' - Viola ancora pericolosa! Bel suggerimento in profondità per Caprini che entra in area ma si fa recuperare da Plaia

23' - Ancora Misitano, in area viola, prova il colpo di tacco: para Leonardelli

21' - Angolo per la Roma, con ottima chiusura di Baroncelli. Rubino la rimette in corner

19' - La Fiorentina si mangia una ghiotta chance in contropiede, con Caprini che vuol servire Sene ma ci mette troppo tempo e la Roma recupera

16' - Risponde la Viola con Ievoli! Grande azione con Harder e Fortini, la palla arriva al trequartista che apre troppo il sinistro, palla fuori

14' - Misitano! Sinistro che finisce di poco alto sopra la traversa dopo una bella azione personale dopo un bel suggerimento di Costa

10' - Gara ora più equilibrata con la Fiorentina che, quando può, tenta il contropiede

7' - Angolo per la Roma al termine di una ripartenza iniziata con un tiro dell'attaccante viola Caprini

2' - Roma, come prevedibile, in forte pressione subito alla ricerca del vantaggio

1' - Inizia la partita! Calcio d'inizio affidato alla Fiorentina, in completo bianco. Risponde la Roma con la classica casacca giallorossa

L'obiettivo è quello di ottenere la sesta finale consecutiva di Coppa Italia Primavera, impresa mai riuscita ad alcuna formazione Under-19 nella storia di questo torneo. Alle 18, allo stadio Tre Fontane, si affrontano Roma e Fiorentina, nella semifinale del torneo nazionale che mette in palio la finalissima contro il Torino che oggi - pur perdendo 3-2 in casa contro la Lazio - si è qualificato all'ultimo atto della manifestazione. La squadra di Daniele Galloppa, reduce da dieci risultati utili consecutivi, riparte nella Capitale forte del successo per 3-1 ottenuto nel match d'andata al Viola Park grazie alle reti di Fortini, Harder e Rubino (rete giallorossa di Plaia). Firenzeviola.it seguirà con il suo consueto LIVE il match odierno.

Ecco le formazioni ufficiali del match:

ROMA (4-3-3): Marin; Mannini, Keramitsis, Plaia, Oliveras; Pisilli, Romano, Pagano; Costa, Misitano, Cherubini.

A disposizione: Marcaccini, Ienco, Golic, Nardozi, Marazzotti, Reale, Ivkovic, Seck, Mlakar, Graziani, Coletta.

Allenatore: Guidi.

FIORENTINA (4-2-3-1): Leonardelli, Baroncelli, Biagetti, Sene Fallou, Romani, Rubino, Fortini, Ievoli, Caprini, Harder.

A disposizione: Dolfi, Vigiani, Scuderi Vitolo, Spaggiari, Guedelevicius, Sadotti, Maggini, Braschi, Mignani, Padilla Mendoza.

Allenatore: Galloppa.