PRIMAVERA, Previsto un ritiro estivo sull'Appennino

Un ritiro in montagna anche per la Fiorentina Primavera, pur se non sulle Dolomiti come la prima squadra. Come raccolto da FirenzeViola.it, per i ragazzi agli ordini di Aquilani la nuova stagione dovrebbe ripartire da Fiumalbo, in provincia di Modena al confine tra Emilia Romagna e Toscana. Prima il ciclo di tamponi e le prime visite a Firenze, poi la partenza per l'Appennino dove dovrebbero stare dagli ultimi giorni di luglio alle prime settimane di agosto.