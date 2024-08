PRIMAVERA, Pareggio viola al 45': 2-2 a Cesena

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sarà una ripresa tutta da giocare quella tra gli Under 19 di Galloppa (oggi squalificato, in panchina c'è il vice Antonelli) in casa dei parietà del Cesena, dopo il 2-2 del primo tempo che ha visto tanti ribaltamenti di fronte. Il gol di Braschi al 17' illude la Fiorentina Primavera che alla mezzora, nel giro di pochi minuti, viene prima raggiunta e poi superata dal Cesena. Al 29' segna infatti Perini e al 35' Coveri ribalta la partita. Ma al 44' Presta ristabilisce la parità.