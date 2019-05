PRIMAVERA, Oggi si gioca per la Finale del Viareggio

EX VIOLA AQUILANI, RITORNO LA ROMA: ALLENERÀ GLI UNDER-16? Ha lasciato la Roma nel 2009 e in estate potrebbe tornarci come allenatore per le giovanili, dopo essere nato e cresciuto con i colori giallorossi sulla pelle. Alberto Aquilani è svincolato dallo scorso luglio dopo l'esperienza al Las Palmas, ma il... Ha lasciato la Roma nel 2009 e in estate potrebbe tornarci come allenatore per le giovanili, dopo essere nato e cresciuto con i colori giallorossi sulla pelle. Alberto Aquilani è svincolato dallo scorso luglio dopo l'esperienza al Las Palmas, ma il... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 1 Maggio 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi