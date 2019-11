PRIMAVERA, Ko con l'Atalanta ma bel 2° tempo

La Fiorentina Primavera cade in casa contro l'Atalanta 1-0, sotto gli occhi di Rocco Commisso in tribuna a seguire le giovani leve gigliate. La capolista nerazzurra passa al Bozzi grazie ad un gol di Piccoli al 28' e ad un gran primo tempo. Anche perché nei secondi quarantacinque minuti Emiliano Bigica ha modificato lo schieramento tattico della Fiorentina, inserendo in particolare Fiorini che ha preso in mano il centrocampo, e la squadra ha cambiato marcia mettendo in costante pressione la difesa avversaria. La scarsa vena realizzativa dei viola però non ha permesso alla Primavera di pareggiare: anche all'ultimo secondo Spalluto ha avuto l'occasione per segnare il gol. Ora la classifica piange.

