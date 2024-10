PRIMAVERA, Domani mattina sul campo della Juventus

Fonte: Andrea Giannattasio

Tornerà in campo domani mattina alle 10:45 la Fiorentina Primavera, attesa dalla difficile trasferta di Torino contro la Juventus. I baby viola, reduci dal brillante successo ottenuto a inizio settimane contro la Roma (3-1) che ha interrotto una mini-serie di due ko consecutivi, puntano a operare il sorpasso ai danni dei bianconeri, secondi in classifica a quota 13 punti, e a portarsi in vetta al campionato, dove ci sono i giallorossi ieri fermati sull’1-1 dal Lecce. Ievoli e compagni infatti sono infatti al momento quarti con 12 lunghezze ma sognano un altro colpo esterno dopo quelli con Cesena e Torino, forti anche del rientro di bomber Caprini: l’attaccante, dopo aver giocato appena 1’ nelle ultime due uscite, prima del problema fisico che lo ha messo ko era reduce da tre gol e un assist nelle prime quattro giornate di campionato e nella sfida più sentita di tutte anche a livello giovanile - quella appunto con i bianconeri - punta a inserire di nuovo il suo nome nel tabellino marcatori.

Il match sarà trasmesso in diretta su Sportitalia e sarà diretto dal signor Rinaldi della sezione di Bassano del Grappa.