PRIMAVERA, Adesso Bigica va alla caccia del +8

La sfida di domani mattina (ore 11:00) contro il Milan al centro Vismara di Milano sarà per la Fiorentina Primavera l’occasione per chiudere un girone d’andata vissuto ad altissimo livello. La squadra di Bigica infatti ha già in questo momento cinque punti in più della passata stagione e con un successo contro gli uomini di Giunti (ultimi in classifica con appena 11 punti) Lakti e compagni potrebbero effettuare il giro di boa a +8 rispetto all’anno scorso, chiudendo a 31 punti. Nella passata stagione infatti, dopo quindici giornate, la Primavera viola aveva collezionato 23 punti ed albergava nella zona-limite tra i play off e il centro classifica. Oggi invece, dopo 14 turni, la classifica recita 3° posto e un rassicurante +7 dalla zona che non dà accesso ai play off scudetto.