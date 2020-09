Tutte le strade portano a Torino... Anzi, al Torino. In questi giorni l'universo viola e quello granata stanno arrivando a toccarsi più volti e su più punti differenti, partendo inevitabilmente dal calciomercato. È infatti ormai opinione comune che sul nome di Lucas Torreira stia andando in scena un vero e proprio duello a distanza tra Fiorentina e Torino, con il giocatore che da un punto di vista tecnico sembrerebbe più orientato a cedere ai corteggiamenti del suo mentore Giampaolo, ma che dal lato economico troverebbe con ogni probabilità maggiori gratificazioni se guardasse in direzione Firenze.

Lo stesso discorso vale anche per Giacomo Bonaventura, seppur da intendersi in un senso decisamente più lato. Questa volta si intende prima dell'esordio in campionato, distante ormai meno di due settimane (sabato 19 settembre alle ore 18), proprio contro la squadra granata. Al Franchi il tecnico Iachini spera di poter contare su un Jack in più, magari anche con qualche giorno di allenamenti sulle spalle, così da poter dare maggior sostanza da subito ad un centrocampo che dovrà fare i conti con le assenze di Amrabat per squalifica e con ogni probabilità anche di Pulgar, fermato nel suo approccio alla preparazione dalla positività al Covid, considerando che tante delle attuali alternative in rosa, da Dabo a Benassi passando anche per Cristoforo, sono da cedere o comunque coinvolti in affari in uscita. Il messaggio, insomma, è chiaro: come per Torreira la Fiorentina deve arrivare prima del Torino, lo stesso dovrà fare Bonaventura.