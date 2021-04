PRESTITI, Lirola goleador, Rasmussen rosso in finale

Come ogni inizio settimana analizziamo le prestazioni dei giocatori di proprietà della Fiorentina in prestito in Italia ed all’estero; tanti i giocatori viola impegnati in giro per i vari campionati, con alcune prestazioni personali che fanno ben sperare per il loro futuro:

SERIE A: Le note negative arrivano dai due “cagliaritani”: Alfred Duncan in Sardegna ha ritrovato continuità di presenze (ottava da titolare di fila per lui) ma non di prestazione; nella rocambolesca vittoria in extremis del Cagliari col Parma, il ghanese gioca 65 minuti complessivamente insufficienti conditi da un’ammonizione per poi lasciare il campo a metà ripresa sul risultato di 1-3 per gli ospiti. Ancora fuori Riccardo Sottil, rientrato nell’elenco dei convocati dopo più di due mesi a seguito di un infortunio al retto femorale della coscia sinistra, ma rimasto in panchina ad osservare la rimonta finale dei suoi compagni. Anche Riccardo Saponara sta diventando un oggetto misterioso: il trequartista dello Spezia non gioca dal 27 febbraio, quando nel match contro il Parma era uscito per una botta alla caviglia sinistra, infortunio che si è dimostrato più problematico del previsto.

SERIE B: Scendendo di categoria, continua la crescita di Youssef Maleh: il centrocampista del Venezia, che sarà il primo rinforzo della campagna estiva viola, è andato in gol nella sconfitta dei lagunari contro la Salernitana; per Maleh, oltre al terzo centro stagionale(tocco da pochi passi su assist di Forte al termine di un’azione iniziata da un suo break a centrocampo) 90 minuti di quantità e dinamismo, in una gara decisa all’ultimo da due gol di una ex-conoscenza viola, Cedric Gondo (doppietta nei minuti di recupero per lui). Nell’anticipo del venerdì sera, sconfitta per la SPAL di Luca Ranieri: il difensore classe ’99 disputa comunque una buona prova nella sfida col suo recente passato, quell’Ascoli che nella seconda parte della scorsa stagione era stata la sua casa. L’ex di turno, schierato da terzino sinistro, regge bene la pressione delle punte bianconere ed è decisivo in un salvataggio in scivolata su Bajic che tiene in partita i ferraresi, poi sconfitti 2-1. Nell’Empoli che prosegue la marcia verso la Serie A ancora in mostra Syzmon Zurkowski (entrato a inizio ripresa nel 2-2 di mercoledì contro la Cremonese, titolare e decisivo sabato nella convincente vittoria degli azzurri sul Brescia) e Aleksa Terzic (90 minuti convincenti nel recupero di Cremona). Continua la stagione complicata di Gabriele Gori e del suo Vicenza: nella sconfitta casalinga contro il Lecce l’attaccante colleziona la seconda presenza da titolare consecutiva (non gli succedeva da gennaio) ma spreca l’occasione con una prova complessivamente insufficiente.

ESTERO: Fuori dai confini italiani, nel weekend di calcio internazionale tanti viola protagonisti tra luci e ombre: l’exploit della settimana è quello di Pol Lirola: il momento d’oro dell’esterno spagnolo dell’Olympique Marsiglia, che da quando è arrivato Sanpaoli alla guida dei marsigliesi è un punto fisso dei suoi, si concretizza con una prestazione superlativa nella gara di sabato; nel 3-2 dell’OM sul Lorient c’è la firma decisiva dell’ex-viola, autore del gol del momentaneo 2-1 (inserimento tra terzino e difensore sul corridoio tracciato da Thauvin e destro piazzato) e soprattutto quello del 3-2 in pieno recupero, un gran diagonale dal limite che regala ai suoi 3 punti fondamentali ed a lui la prima doppietta in carriera.

Il destro a tempo scaduto di Lirola fa felice un altro ex-viola, Alban Lafont: il suo Nantes infatti, nonostante l’ennesima sconfitta (1-2 casalingo contro il Lione, in cui il portiere francese è protagonista in negativo provocando in uscita il rigore che porta al 2-0 degli ospiti) grazie alla sconfitta del Lorient a Marsiglia rimane penultimo ma ancora attaccato al treno salvezza, col quartultimo posto sempre a 4 punti. In Olanda, per il Vitesse e Jacob Rasmussen ieri era il grande giorno della finale di Coppa d’Olanda: una giornata amara per i gialloneri, battuti al fotofinish per 2-1 grazie al gol di Neres, e per il difensore danese, espulso a 5 dalla fine per un’entrata in ritardo su Antony. Chiudiamo con un gol che viene dalla Danimarca: nel match tra Brondby e Aarhus, terminato 2-2, Kevin Diks ha firmato il suo quarto gol stagionale con un colpo di testa sugli sviluppi di angolo che ha regalato il provvisorio vantaggio agli ospiti; per il classe ’96, che intervistato in esclusiva da FirenzeViola.it ha manifestato la volontà di tornare a Firenze per giocarsi le sue carte in viola, si tratta del quarto centro in una stagione personale positiva, in cui è riuscito a ricoprire diversi ruoli tra cui, come nella gara di ieri, quello di mediano davanti alla difesa.