PRESTITI, Il punto sui viola in giro per il mondo

La stagione dei giocatori della Fiorentina in prestito in giro per il mondo è ormai agli sgoccioli. Proprio per questo fare un punto della situazione sul loro rendimento stagionale è più che necessario anche per capire chi può essere pronto per rimanere a Firenze il prossimo anno nella Fiorentina che verrà.

In Serie A i viola hanno mandato a giocare due calciatori a Cagliari. Alfred Duncan ha già collezionato 9 presenze da gennaio. Ancora il ghanese non ha trovato la via del gol ma sta collezionando sempre di più discrete prestazioni che lo hanno reso quasi un titolare inamovibile. Più particolare la situazione di Riccardo Sottil. Il classe ‘99 dopo un inizio di stagione spumeggiante è calato un po’ di rendimento e sta recuperando dall’infortunio che lo ha tenuto fuori negli ultimi giorni.

Per quanto riguarda la Serie B la Fiorentina possiede qualche giovane davvero interessante. Uno su tutti Maleh, acquistato dal Venezia a gennaio, ma rimasto in prestito in Veneto per farsi le ossa. Il centrocampista è considerato uno dei migliori calciatori del campionato e si sta dimostrando un acquisto più che azzeccato della dirigenza viola per la Fiorentina che verrà. Bene anche Dalle Mura che ha trovato da poco il suo debutto tra i professionisti con la maglia della Reggina.

Molto bene Ranieri alla SPAL. Il terzino sinistro è uno dei punti di riferimento della formazione estense e viene da delle ottime prestazioni con la maglia azzurra dell’Under 21.

Gli “empolesi” Zurkowski e Terzic continuano ad essere protagonisti nella cavalcata verso la A degli azzurri con il primo che sta trovando molto più spazio rispetto al difensore.

Infine il portiere della Reggiana, Cerofolini, rimasto a lungo fermo per un problema fisico, durante la sua assenza si è visto soffiare il posto da Venturi e, adesso che è ritornato in gruppo, mister Alvini sembra continuare a preferirgli Venturi.

Per quanto riguarda la Lega Pro ci sono i fari puntati sull’ottima stagione di Hristov, centrale di proprietà della Fiorentina; il 22enne bulgaro, da anni colonna della nazionale Under-21 del suo paese e convocato in nazionale maggiore per gli ultimi impegni, è uno delle rivelazioni della squadra di Francesco Modesto, tra le miglior difese della categoria ed attualmente al secondo posto in classifica.

Passando all’estero, più precisamente in Francia, Lafont continua la sua stagione altalenante. Il portiere francese, infatti, ha subito 46 reti nelle 20 gare giocate. Sempre in Francia i viola hanno in prestito anche Lirola al Marsiglia. L’ex Sassuolo ha già collezionato 14 presenze tra campionato e Coppe fornendo anche 2 assist per i compagni.

In Danimarca, Diks si riscopre regista: nelle ultime gare, infatti, a causa dell’emergenza a centrocampo, il difensore olandese viene schierato per la prima volta davanti alla difesa, cavandosela discretamente in un ruolo mai svolto.

Continua a trovare molto spazio in Germania l’ex Empoli Rasmussen. Lo stesso non si può dire di Zekhnini.