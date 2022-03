PRESTITI, Dutu-Pierozzi, certezze dalla Lega Pro

Nuova settimana e nuovo appuntamento con "Prestiti Viola", la rubrica che si occupa di monitorare l'andamento della stagione di calciatori di proprietà della Fiorentina girati però in prestito ad altri club italiani ed europei.

SERIE A- Iniziamo registrando un'altra prestazione incoraggiante di Szymon Zurkowski: prova di personalità per il centrocampista polacco a San Siro; col Milan la mezz'ala dell'Empoli inanella la sedicesima partita consecutiva da titolare ; Zurkowski sembra uno dei pochi a non aver risentito della serie di risultati negativi degli azzurri. Sempre in casa Empoli, ennesimo impiego part-time per Marco Benassi: altro spezzone di gara, stavolta, entrando al 71’ al posto di Bandinelli. In settimana Andreazzoli, rispondendo ad una domanda sul motivo del suo scarso impiego, aveva rivelato la scarsa condizione fisica del centrocampista passato a gennaio dalla Fiorentina all'Empoli. Solo uno scampolo di gara anche Luca Ranieri: il terzino della Salernitana ha disputato 20 minuti nel finale della partita pareggiata col Sassuolo, gara in cui per la prima volta Nicola ha rinunciato all'ex Primavera viola dal primo minuto preferendogli Ruggieri.

SERIE B- Scendendo di categoria, ancora nessuna traccia di Gabriele Gori: 18 dicembre 2021, questa la data dell'ultima apparizione in campo per l'attaccante del Cosenza, a seguire la positività al Covid ed una serie di complicazioni che non gli hanno ancora permesso, a tre mesi di distanza, di riavere l’idoneità fisica per tornare a giocare. Gabriele Ferrarini, rientrato dalla squalifica dopo l’espulsione rimediata col Lecce, comincia invece dalla panchina la gara vinta dal suo Perugia sul campo della Reggina; per il terzino di scuola Fiorentina ingresso al 75’ in occasione della consueta staffetta sulla corsia sinistra con Falzerano, che sembra essersi nuovamente appropriato della maglia da titolare. Spostandoci in Friuli, il Pordenone si avvicina ogni giornata di più alla retrocessione, ma nel finale di stagione compromesso dei ramarri, ormai con un piede e mezzo in Lega Pro, c’è anche l’occasione di ammirare due giovani di proprietà della Fiorentina: uno è Christian Dalle Mura, che da quando si è trasferito a gennaio, a Pordenone ha trovato un buon minutaggio (8 presenze per il classe 2002) ed alcune buone prestazioni, tra cui l’ottima prova di sabato nell’1-1 casalingo col Como: l’altro è Alessandro Lovisa, centrocampista di ventuno anni, anche lui approdato a gennaio a Pordenone e già protagonista in 9 gare (7 da titolare) ma escluso dalla sfida col Como perché squalificato.

LEGA PRO- Domenica di soddisfazioni personali e di squadra per Niccolò Pierozzi: il prodotto delle giovanili anche nel match contro la Giana Erminio (vinto dalla Pro Patria per 5-1) si conferma uno dei migliori esterni di categoria, realizzando con un potente destro di prima intenzione dal confine dell’area la rete del momentaneo 2-0 (per il sesto centro in campionato) e servendo anche un assist direttamente da corner a Molinari per il pokerissimo dei biancoblù. Fine settimana ai box invece per Samuele Spalluto: il bomber del Gubbio è costretto a saltare la gara contro il Siena (vinta dagli umbri per 2-1) per un affaticamento muscolare che non preoccupa comunque mister Torrente, pronto a puntare nuovamente sull’ex nove della Primavera viola già dal prossimo incontro. Riattraversando invece l’Appenino, in provincia di Arezzo, Eduard Dutu è sempre di più imprescindibile per l’Aquila Montevarchi; il centrale rumeno si è ripreso al meglio dalla positività al Covid che lo ha tenuto fuori per diverse settimane e, anche nell’1-0 di ieri col Teramo, schierato da centrale di sinistra nella difesa a tre di Malotti, il classe 2001 ha mostrato una sicurezza e una personalità che potrebbero essere efficaci anche in categorie superiori.

ESTERO- L’Anderlecht di Christian Kouame continua a risalire la classifica e l’attaccante ivoriano è protagonista anche nel successo contro il Royal Antwerp FC con un rigore procurato per un dribbling sul portiere avversario, penalty poi trasformato da Refaelov per il definitivo 2-1. Doppio impegno in settimana per Jacob Rasmussen, che giovedì si è fatto vedere nuovamente al panorama italiano nella sfida tra Vitesse e Roma valida per l’andata degli ottavi di Conference League disputando novanta minuti in cui non è quasi mai andato in crisi contro Abraham e compagni, a eccezione di una svirgolata che per poco non consentiva all’attaccante inglese di involarsi verso la porta; titolare anche nel match di ieri contro l’Heracles, il danese è stato spostato dal centro-destra al ruolo di centrale nella difesa a tre con ottimi risultati. Chiudiamo con due aggiornamenti da Spagna e Turchia: ritorno in patria ancora avaro di soddisfazione per Tofol Montiel che da quando è passato all’Atletico Baleares (terza divisione spagnola) ha collezionato un minutaggio scarso con una sola presenza da titolare e 151 minuti giocati in tre mesi. Giornata decisiva invece per il Galatasaray di Erick Pulgar: il cileno, escluso dal pari a reti bianche a Barcellona nell’ultima sfida di Europa League e finora poco impiegato col Gala, potrebbe tornare in campo oggi alle 18 in un match, il derby contro il Besiktas, che potrebbe dare significato ad una stagione finora disastrosa per i giallorossi di Istanbul.