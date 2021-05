PRESTITI, Diks e Hancko in gol. Maleh trascinatore

Siamo agli sgoccioli di questa stagione calcistica in cui diversi giocatori di proprietà della Fiorentina si sono messi in luce ad altre latitudini: col consueto appuntamento con i prestiti-viola, vediamo come sta andando il loro finale di stagione e cosa si prospetta nel loro futuro

ITALIA: In attesa di capire se nella prossima stagione torneranno a vestire la maglia viola, Alfred Duncan e Riccardo Sottil festeggiano la salvezza col Cagliari: il primo lo fa da protagonista, con 18 partite giocate con la maglia rossoblu da gennaio ad oggi ed una maglia da titolare ritrovata mercoledì sera nel pareggio a reti bianche con la Fiorentina che ha consentito alla sua ex-squadra di festeggiare la salvezza. Nell’altro 0-0 di San Siro Duncan è entrato a circa 15 minuti dalla fine, aiutando i sardi a resistere agli assalti finale del Milan; per Sottil 2021 da dimenticare, con un infortunio alla coscia che lo tiene fuori dal 31 gennaio e un rientro in campo che continua a slittare e la speranza di poterlo rivedere almeno per una manciata di minuti nella passerella di domenica contro il Genoa. Festa anche per l’altro viola invischiato nella lotta per non retrocedere: con la convincente vittoria di sabato sul Torino lo Spezia di Riccardo Saponara si assicura la permanenza in A; nel 4-1 del Picco il fantasista ex-viola è uno dei migliori dei suoi, illuminando spesso la trequarti offensiva con giocate di grande classe e sbloccando la gara con la rete dell’1-0, la quarta con la maglia dello Spezia.

In Serie B, archiviata la regular season che ha visto l’Empoli di Szymon Zurkowski e Aleksa Terzic (che a giugno probabilmente rientreranno a Firenze) e la Salernitana promosse di rettamente in Serie A, si entra nel vivo dei play-off. Nel Venezia che passa il turno preliminare contro il Chievo in luce i due viola: Youssef Maleh è autentico trascinatore dei suoi, protagonista di una gara di alta intensità e anche del gol che di fatto indirizza la gara per i lagunari, un sinistro a fil di palo che dà il vantaggio ai suoi nel secondo tempo supplementare, coronando una partita da migliore in campo. Protagonista a suo modo anche Gabriele Ferrarini, che entra in campo a 10 minuti dalla fine dei tempi regolamentari e a fine primo tempo supplementare causa il rigore che vale l’1-2 per i clivensi ma si fa perdonare iniziando con una gran discesa palla al piede l’azione che porta al 2-2 degli arancio-verdi. Il Venezia con il 3-2 finale accede così alle semifinali playoff, in cui Maleh ed i suoi se la vedranno contro il Monza (gara d’andata in programma stasera).

ESTERO: Oltre i confini italiani brillano tre difensori viola: il primo è Pol Lirola, sempre più al centro del nuovo Marsiglia di Sanpaoli e protagonista nella vittoria 3-2 dell’OM contro il Reims con un assist al bacio per Arkadius Milik (che segnerà una tripletta) per il momentaneo 1-0; in Repubblica Ceca David Hancko segna 3 gol in una settimana: il difensore mancino dello Sparta Praga, diventato rigorista della squadra, segna dal dischetto il momentaneo 2-1 mercoledì scorso contro il Viktoria Plzen (gara poi finita 3-1) e si ripete anche nel rocambolesco match del weekend contro il Mlada Boleslav, 2 reti (una su rigore, l’altra di testa su angolo) che contribuiscono alla vittoria per 5-4 della squadra della capitale. In Danimarca continua il momento d’oro di Kevin Diks: il terzino destro va a segno anche nella vittoria dell’Aarhus sul Nordsjaelland (3-1) finale, un gran colpo di testa in anticipo su corner che sblocca l’incontro al 7’, quinto gol nelle 7 gare di questa seconda fase del campionato danese per il difensore-goleador.

Chiudiamo con la notizia già anticipata in precedenza: dopo una stagione con 28 presenze, 2 gol e prestazioni che l’hanno consacrato come uno dei migliori difensori dell’Eredivisiee il Vitesse ha deciso di prolungare di un altro anno il prestito di Jacob Rasmussen, in panchina nell’ultima stagionale contro l’Ajax (prima partita saltata per scelta tecnica in campionato). Il cartellino del difensore danese classe ’97 passa quindi dalla Fiorentina al club olandese, con cui Rasmussen giocherà anche in Europa League nella prossima stagione.