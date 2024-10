PRESTITI, Che inizio Fortini. Nzola gol e polemiche

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sono tanti i viola in prestito in giro per l'Italia e non solo ad essere scesi in campo nel weekend. Questo un punto della situazione sui giocatori di proprietà della Fiorentina attualmente impegnati in altre squadre.

SERIE A

All'U-Power Stadium il Monza di Alessandro Bianco trova il quarto pareggio in stagione contro la Roma, rimandando ancora una volta l'appuntamento con i tre punti che manca dal marzo scorso. Per il centrocampista classe 2002 circa 60 minuti non particolarmente esaltanti, seppur la buona notizia è che Nesta lo consideri ormai un titolare inamovibile della squadra.

SERIE B

Grande debutto per Niccolò Fortini con la maglia della Juve Stabia, vincente a Marassi contro la Sampdoria. Per il terzino classe 2006 debutto tra i professionisti da sogno, giocato con personalità e impreziosito subito da un assist per il vantaggio di Adorante. Bene anche i 90 minuti giocati da Amatucci sul campo del Palermo, con il regista che dopo qualche partita sottotono si è ripreso le chiavi del centrocampo. Prosegue invece la crisi del Frosinone, penultimo in classifica e che ha visto il viola Distefano uscire dopo poco più di dieci minuti per infortunio. Nei ciociari ha fatto il proprio debutto anche Fallou Sene, il quale non è riuscito a dare il proprio contributo nella sconfitta patita allo Stirpe contro la Carrarese pur giocando soltanto 15 minuti.

SERIE C

Il Pescara prosegue il proprio inscalfibile rullino di marcia, con tre vittorie consecutive e un primato sempre più indiscusso del girone B di Serie C. Nell'1-2 inflitto all'Ascoli è rimasto in campo per tutti i novanta minuti l'esterno destro viola Edoardo Pierozzi, autore di una buona prova.

ESTERO

Secondo gol in campionato per Mbala Nzola, che nel pomeriggio di domenica ha permesso al Lens di guadagnare un prezioso punto sul campo dello Strasburgo per poi lasciarsi andare a delle dichiarazioni al vetriolo con riferimenti, neanche troppo velati, sulla Fiorentina e sulla sua esperienza a Firenze (QUI le dichiarazioni dell'angolano nel post gara). Pareggio anche per il Kasimpasa di Barak contro il Bodrum nonostante la superiorità numerica per tutto il secondo tempo. Il centrocampista ceco è rimasto in campo tutta la partita. Debutto negli Emirati Arabi, infine, per Infantino e Sabiri, entrambi subentrati intorno al 60' e sconfitti con le rispettive squadre, Al Ain e Ajman Club.