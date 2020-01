Prima sconfitta per la Fiorentina sotto la gestione Iachini, che arriva in quel di San Siro. L'Inter vince 2-1 la sfida dei quarti ed estromette i gigliati dalla Coppa Italia. Per il Premio Top FirenzeViola.it, come da consuetudine, vi chiediamo di votare il migliore in campo. Per farlo, basta cliccare sul link sottostante.

PREMIO TOP FV: CHI IL MIGLIORE IN INTER-FIORENTINA 2-1?