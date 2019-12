Terza sconfitta consecutiva per la Fiorentina, che al Franchi si fa battere 0-1 dalla neo-promossa Lecce, con il gol della vittoria firmato da La Mantia. Per il Premio Top FirenzeViola.it, vi chiediamo al solito di indicare un migliore in campo. Chi salvereste nel ko interno contro i salentini? Per esprimere il proprio voto, basta cliccare sul link sottostante.

PREMIO TOP FV: CHI SALVI IN FIORENTINA-LECCE 0-1?