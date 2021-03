PRANDELLI, Tuffo in famiglia per ritrovare se stesso

Molta attenzione da parte dei lettori di Firenzeviola.it questa mattina è stata dedicata alle ore vissute da Cesare Prandelli e dalla Fiorentina dopo l'abbandono da parte del tecnico della panchina. Come ha riportato oggi il Corriere Fiorentino, Cesare Prandelli si è già tolto le vesti dell’allenatore e in queste ore si è riappropriato degli unici ruoli che adesso lo rendono felice, tuffandosi nella famiglia per ritrovare se stesso e curare la ferita provocata da una Fiorentina, e un calcio, nei quali "non si riconosce più". Ieri, dopo il passaggio di consegne con Iachini, si è diretto ad Orzinuovi per riabbracciare la famiglia.

