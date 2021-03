CORR.FIO, Prandelli già ad Orzinuovi. E i giocatori...

Figlio di Aldina, padre di Carolina e Niccolò, nonno di tre nipotini. Cesare Prandelli toglie le vesti dell’allenatore e in queste ore si riappropria degli unici ruoli che adesso lo rendono felice, tuffandosi nella famiglia per ritrovare sé stesso e curare la ferita provocata da una Fiorentina, e un calcio, nei quali "non si riconosce più". È quanto scrive il Corriere Fiorentino in merito alla nuova vita dell'ormai ex tecnico della Fiorentina. Ieri, dopo il passaggio di consegne con Iachini, si è diretto ad Orzinuovi per riabbracciare la famiglia. Un addio salutato dal solo Vlahovic attraverso un messaggio su Instagram, mentre i like di alcuni giocatori sono comparsi sotto la foto del rientrante Iachini.