PRANDELLI, Numeri e percorso dopo la Fiorentina

3 giugno 2010. Una data cruciale a Firenze, un giorno che segna la fine di un’era ancora oggi ricordata come unica e irripetibile, inavvicinabile neanche dalla stagione 2014/2015, quando i viola arrivano in semifinale di Europa League per poi essere eliminati dal Siviglia. Si tratta della data di addio di Cesare Prandelli alla sua Fiorentina, la squadra con cui aveva raggiunto obiettivi che a Firenze non si vedevano da tempo.

Da lì fino ai due anni e seguenti dopo, per la Fiorentina si sono concretizzate solo stagioni di buio, mentre il tecnico di Orzinuovi, solo un mese dopo il suo addio alla Viola, cominciava la propria esperienza in qualità di CT della Nazionale Italiana. Con la casacca azzurra addosso, Prandelli conquista nel 2012 la finale agli Europei svoltisi in Polonia e Ucraina. Viene eliminato in finale a ausa di una pesantissima sconfitta inflitta dalla Spagna di Del Bosque. Nell’estate 2013 conquista un terzo posto alla Confederations Cup vinta dal Brasile. L’anno dopo arriva l’eliminazione ai Mondiali del Brasile, durante i quali l’Italia non supera la fase a gironi e viene eliminata da Costa Rica e Uruguay.

Il 24 giugno 2014, Prandelli lascia la direzione tecnica azzurra e il successivo 8 luglio vola in Turchia, sposando il progetto del Galatasaray. Con i turchi l’esperienza è breve: il 28 novembre l’allenatore viene esonerato con una collezione di 6 vittorie, 8 sconfitte e 2 pareggi in tutte le competizioni. Per un anno resta lontano dalla panchina, fino al 3 ottobre 2016, quando si trasferisce in Spagna, al Valencia. Con gli iberici il copione è simile. Il 30 dicembre lascia l’incarico dopo aver ottenuto 3 vittorie, 4 sconfitte e 3 pareggi i tutte le competizioni. A luglio del 2017 vola a Dubai a dirigere l’Al-Nasr. Anche in questo caso, la sue esperienza finisce in fretta, il 19 gennaio 2018, in seguito a 5 vittorie, 5 sconfitte e 2 pareggi in ogni torneo. A dicembre dello stesso anno torna in Italia, al Genoa, e vi rimane fino a fine stagione. Coi rossoblu arrivano 4 vittorie, 11 pareggi e 9 sconfitte. In totale, con le squadre di club allenate dopo il 2010, Prandelli conta 18 vittorie, 26 sconfitte e 21 pareggi.

Nella sua ultima gara ufficiale, Prandelli ha ottenuto un pari proprio a Firenze contro la Fiorentina. Un discussissimo 0-0 seguito dalle polemiche per la situazione dei viola e per la dubbia serietà delle due squadre in campo. Dopo quella gara, Prandelli non si è più seduto su alcuna panchina, fino ad oggi, quando è stato nominato nuovo tecnico della sua Viola.