PRANDELLI A FV, Torreira-Odriozola via? Un problema

Queste le dichiarazioni su Lucas Torreira e Alvaro Odriozola dell'ex tecnico della Fiorentina, Cesare Prandelli, nel'intervista rilasciata a FirenzeViola.it: "Torreira è stato il giocatore che ha portato equilibrio, personalità e spessore, mentre Odriozola ha dimostrato di macinare la fascia 100 volte a partita. Non riuscire a confermarli diventerebbe un problema perché andrebbero poi trovati giocatori con quelle caratteristiche. Nei nomi non sono mai entrato, ma in ogni caso credo che sia l'allenatore a dover dettare le idee e a dover avere l'ultima parola".