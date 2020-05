PRADÈ, Non dobbiamo svendere. Un nuovo Ribery...

"Noi siamo una società forte e sana, ma logicamente, come tutte le società del mondo, dovremo stare attenti a bilancio perché mancheranno diverse entrare, ma non servirà svendere - così Daniele Pradè a Sky sul prossimo mercato della Fiorentina - I giocatori forti avranno sempre prezzi importanti, chi avrà un abbattimento dei prezzi saranno i calciatori medi e forse potrebbe essere un bene. A gennaio abbiamo fatto un mercato importante per la prossima stagione, dobbiamo completarla e sappiamo come fare. Ancora non sappiamo niente sul futuro della stagione in essere e sulla prossima quindi è ancora un po' nebuloso. Non sarà un mercato dopato come i due anni precedenti. Un nuovo Ribery? Bisognerà essere creativi, sarà un mercato visto e ricorretto, ma quando una società è forte come noi si può arrivare a tanti obiettivi. L'importante è arrivare ad essere un punto di arrivo e non di partenza: fondamentale scegliere quelli giusti e quelli che vogliono venire a Firenze"