PRADE' (MIXED), Vittoria per Commisso. La squadra...

Così il ds della Fiorentina Daniele Pradè in zona mista sulla vittoria gigliata per 2-1 contro il Sassuolo: "Abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, mi è piaciuto Venuti: ha messo anima e cuore. Sono felice per il presidente Commisso perché la vittoria gli mancava e questa cosa gli pesava. Ci siamo ripresi qualcosa che avevamo lasciato per strada. Non abbiamo vinto la partita con la Lazio ma questa sì, adesso viviamo domenica dopo domenica perché questa squadra ha bisogno di giocare insieme e anche io devo capire cosa i ragazzi possono darmi. Formazione? I Benassi e i Boateng sono titolari, lo sapevamo. Ora aspettiamo la crescita di Ghezzal, mentre Sottil è un ragazzo giovane che non è abituato a fare quel ruolo e pertanto ci vorrà tempo. Castrovilli ha giocato bene, i centrali pure e lo stesso vale per Chiesa e Dragowski. Anche Pulgar è molto importante. Ci prendiamo tutte le cose buone di questa partita. Vlahovic? Sta bene fisicamente, e voglio dire che di punte ne abbiamo tre: oltre a lui, Boateng e Pedro. In più ci sono da considerare due giocatori d'attacco come Ribery e Chiesa. Gli assenti hanno caricato tutti? Sono segnali che la squadra c'è. Lirola invece l'abbiamo lasciato a casa a curarsi perché l'infortunio è un po' più delicato".