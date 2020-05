Daniele Pradè, come ha annunciato lui stesso, ha rinnovato con la Fiorentina. Come appreso da Firenzeviola.it il rinnovo è di un solo anno. Il direttore sportivo infatti non ha mai amato lunghi contratti e preferisce da sempre andare di anno in anno (come fatto l'estate scorsa, quando c'era l'opzione sul secondo) per tirare sempre le somme e guardare i risultati ottenuti insieme alle società.