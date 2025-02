Pradè e quella risposta sul mercato: "Al 99% il nostro lavoro è ormai fatto"

Una delle notizie più lette oggi su Firenzeviola.it è stata la risposta che il ds viola Daniele Pradè ha dato alla luce di quelle che sono le operazioni di mercato che la Fiorentina dovrà fare nella giornata di domani. Ecco la rispost del dirigente romano: "Noi abbiamo già fatto quello che dovevamo fare. A meno di eccezionali eventi, il 99% del lavoro è stato fatto. Oggi facciamo le firme di Zaniolo e Ndour, che ci vanno a coprire dei ruoli in cui ne avevamo bisogno. In giornata pensiamo di fare anche Kouame che va via, perché ha bisogno di giocare e lo accontentiamo".