PORTE GIREVOLI A DESTRA

Un pizzico di coraggio in più non guasterebbe. Quello che a volte è mancato alla fascia destra della Fiorentina è proprio un po' di audacia e intraprendenza. In troppe occasioni si è presentata statica e innocua dal punto di vista offensivo. Spesso la Fiorentina affonda da sinistra, considerando che i numeri dicono che chi crossa di più in Serie A è Cristiano Biraghi.

Raramente si è visto la Fiorentina creare pericoli dalla fascia opposta dell'ex terzino dell'Inter. Quella fascia destra che è stata di Chiesa, poi di Lirola, sarebbe dovuta essere di Callejon e che invece fino ad ora se la sono divisa Venuti e Caceres, potrebbe avere presto un nuovo proprietario. Arrivato nel mercato di gennaio, Kevin Malcuit ha già svolto il consueto periodo di rodaggio, entrando per brevi spezzoni di partita sia con l'Inter che nell'ultima gara con la Sampdoria. Se Prandelli cercasse una maggiore spinta sulla fascia destra, ecco che l'occasione potrebbe far l'uomo ladro. Le sue quotazioni, in vista della partita di dopodomani, sono in ascesa, considerando che era stato in ballottaggio fino all'ultmo con Venuti per un posto da titolare domenica scorsa.

C'è da sottolineare che comunque Caceres e Venuti garantiscono delle certezze e l'idea di mister Prandelli è sempre stata quella di mantenere la solita base. Gli stravolgimenti non fanno certo per il tecnico di Orzinuovi. Ma se l'allenatore viola decidesse, addirittura, di cambiare modulo potrebbe provare a dare anche un'opportunità al desaparecido Callejon.